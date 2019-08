Pārrunā iespējas ievilkt siltumtrasi Tukuma vecpilsētā

5. augustā uz tādu kā nelielu kopsapulci vecpilsētā sanāca Tukuma domes izpilddirektore Dace Lebeda, uzņēmuma «Tukuma siltums» vadītājs Gundars Kūla, kā arī ieinteresētie namīpašnieki – Leons Čiulis un Artis Šuspāns, lai pārrunātu un izvērtētu, kur un kā ievilkt siltumtrasi, lai labums Tukuma mākslas muzejam un arī apkārtējo māju iedzīvotājiem. Iepriekš domes preses konferencē izpilddirektore skaidroja, ka šī projekta iniciators ir Tukuma muzejs, jo tā mākslas krājumu glabātavā bijušajā bankas ēkā ir malkas apkure, kas nav tā drošākā tik vērtīgas kolekcijas uzglabāšanai. Tāpat esot cerība, ka, izbūvējot centralizētu siltumapgādi, būs iespējams dot jaunu elpu vecpilsētai, uzlabojot šeit iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pieslēgties vai nepieslēgties – jāvērtē pašam

Artis Šuspāns skaidroja, ka iesniegumu par siltumtrases izveidi parakstījis kopā ar tiem Harmonijas ielas iedzīvotājiem, kas reāli varētu un gribētu šajā projektā piedalīties. Izrādījies, ka reāli gatavi slēgt trīspusēju līgumu ar domi un siltumapgādes uzņēmumu šobrīd bijuši tikai divi. Bet neesot jau viss “akmenī cirsts”. Ja reāli kāds iedzīvotājs, gar kura īpašumu ies garām jaunā siltumtrase, vēlēsies tai pieslēgties, tas viss būšot iespējams. Tad, kad būs zināmas reālās projekta izmaksas, tad arī varot vēlreiz apstaigāt kaimiņu mājas un uzrunāt to saimniekus. Savukārt G. Kūla piebilda, ka piemēram, maza izmēra mājai tas nebūšot īpaši izdevīgi, jo pieslēgšanās izmaksas nav mazas un esot jāsaprot, ka šo darbu laikā viss tiks pamatīgi izrakts. Iepriekš domē preses konferencē domes administrācijas pārstāvji skaidroja, ka kopējās šim projektam plānotās izmaksas ir ap 30 000 eiro. Dārgākās namīpašnieku izmaksas attiecoties uz iekšējo siltummezglu izbūvi, un tie varētu būt 3000 līdz 5000 eiro; projekts – 4000 eiro, bet pati trase varētu izmaksāt 150 eiro par metru.

Iela pārāk šaura

Nonākot uz Harmonija ielas bruģētās daļas, G. Kūla skaidroja, ka darbus veikt tik šaurā un mazā ieliņā nebūšot laba ideja. Tā kā iela ir tik šaura, tajā nebūtu iespējams ievērot tehniskos noteikumus, kas nosaka, ka siltumtrase ir jārok divus metrus no pamatiem, citādi tie tiek bojāti un vecajām ēkām tas būtu īpaši bīstami. Un vēl… Harmonijas ielā jau ir iepriekš ievilktas vairākas komunikācijas, kas vēl nav apzinātas; par to, ka tās ir, gan liecina lielais skaits pazemes aku… ”Jā,” apskatījis apkārtni, secina G. Kūla, ”tās ir mājas, kas varētu tik vērienīgus darbus neizturēt.” Tādēļ kopīgi izvērtēts tika plāns B, kas būtu – siltumtrasi rakt cauri Harmonijas ielas 5. mājas sētai. D. Lebeda skaidroja, ka šajā ēkā ir septiņi dzīvokļi, no kuriem pieci ir privatizēti, un ka šo māju apsaimnieko SIA «Tukuma nami» – tas ir kopīpašums, tāpat arī zeme, kur varētu notikt rakšanas darbi, tādēļ tos nāksies saskaņot arī ar iedzīvotājiem. Un, iespējams, ja tāda iespēja būs, tad arī šis mājas iedzīvotāji vēlēsies pieslēgties jaunajam pievadam.

Pa kalnu lejā un cauri sētai

Galu beigās kā optimistiskākais un ērtākais variants tika atdzīts plāns B; jaunā siltumtrase sāktos Harmonijas ielas augšgalā – sētā pie Universālveikala iebrauktuves, tad pa kalniņu lejā, pāri brauktuves daļai cauri Harmonijas ielas 5. nama sētai un klāt pie muzeja ēkas. G. Kūla skaidroja: provizoriski varot teikt, ka tie ir aptuveni 250 m jauna siltumtrases pievada. Un D. Lebeda piebilda, ka kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 50 000 eiro vērtībā. Šobrīd tik esot jāsagaida no atvaļinājuma arhitekte, lai varētu uzsākt darbus, bet līdz tam pati solīja izpētīt, vai šajā vietā tik vērienīgi darbi iespējami. Un ar humoru piebilda, ka cerams, šeit netiks atklāti apbedījumi, kā tas bijis citviet vecpilsētā, kur darbi savulaik pārtraukti uz ilgāku laiku…