Latviski garšas piedzīvojumi Tukumā un tās apkārtnē

19.novembrī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma birojs aicinās dažādus ražotājus uz Tukuma Ledus halli, kur notiks «Garšas festivāls». Festivāls notiks jau otro gadu par godu Valsts dzimšanas dienai, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar mūsu reģiona mazo ražotāju produkcijas klāstu.

Garšu festivāls nozīmē – baudījumu gan garšas kārpiņām, gan dāvaniņu sarūpēšanas prieku. Pasākuma sauklis ir “Patriotu nedēļā atbalstām savējos, vietējos!”, tādēļ vienkopus būs saaicināti lielāki un mazāki ražotāji, zemnieki un arī amatnieki un smukuma vairotāji, kas iepazīstinās un piedāvās iegādāties dažādas garšvielas un citus vietējos ražojumus, kas domāti garšu kārpiņu lutināšanai un vēderprieku baudīšanai. Aicināto vidū būs arī ražotāji, kuru produkti varētu būt arī labas dāvanas Valsts svētkos vai tūlīt jau gaidāmajos Ziemassvētkos. Zināms, ka savu dalību festivālā jau pieteikuši Dāru kazu siers un Ritas Šnitko marinēti kāposti no Tumes, konditorejas izstrādājumi no Pūres, medus un skalu grozi no Irlavas, Mārītes svaigpiena sieri no Saldus, Smukdāvan’ un mājas siers no Talsiem, mājas maize no Dobeles un Talsiem, «Valguma mežvīns» no Tukuma, «Manas Garšas» garšvielas no Ogres, «Embūtes garšvielas», «Lillas lavander», «Sintas Puķes», «Wonder Things», Ievas Krūmiņas sagatavotās dāvaniņas no Smārdes pagasta, piparkūkas, rotas lietas u.c. Festivāla sākums – pulksten 12.00.

Tāpat nedēļas garumā un svētku dienās īpašs piedāvājums būs Tukuma un tā apkārtnes ēdināšanas uzņēmumiem.

Piedāvājums Tukumā

Restorāns «Tuckum» visu novembra mēnesi piedāvās tradicionālos latviešu ēdienus. Restorāna ēdienkartē jau ikdienā ir latviskie ēdienu, bet novembrī te būs nobaudāmi gan pelēkie zirņi ar kūpinātu cūkgaļu un kuģelis, pat skābputra un lodīšu vira, gan arī kartupelis mundierī ar sieru un sēņu mērci un siļķe ar biezpienu, dillēm un kartupelīšiem. Saldajā būs nobaudāms rupjmaizes kārtojums ar dzērveņu ievārījumu vai krāsnī cepts ābols ar ‘piešpricītēm’. Atliek vien izvēlēties, ko kuru dienu gribās nogaršot, un doties baudīt! Īpašais piedāvājums ģimenēm ar bērniem – 10% atlaide.

«Tukuma Ledus halles» kafejnīca novembra svētku dienās – 18. un 19. novembrī piedāvās jau tautā iemīļotus senos ēdienus – skābu kāpostu zupu, bukstiņbiezputru, asinsdesu, pelēkos zirņus, ribiņas medus-sinepju marinādē, arī sklandraušus un maizes zupu ar putukrējumu. Izbrīvē laiku un kopā ar ģimeni dodies baudīt latviskos ēdienus!

Savukārt jaunākajā Tukuma kafejnīcā «Corner’s», kur saimnieko aktīvais Mārtiņš, visu mēnesi būs nogaršojams īpašais saldais – «Laimas» šokolādes saldējums ar medus biskvītu un smiltērkšķu želeju. Desertā te būs piedāvājums tikai no Latvijas populārākajiem produktiem, tos gatavojot, nezaudējot klasiskās vērtības.

Aicinām iegriezties arī Jaunpilī. «Jaunpils pils krogs» svētku nedēļā – no 11. līdz 19. novembrim savus viesus cienās ar latviskiem ēdieniem, ko ieteicams baudīt tieši šajā laikā. Lielajā svētku dienā – 18. novembrī kafejnīcā garantēta svinīga atmosfēra un katram viesim tiks dāvināta Latvijas svētku kūka.

Dodoties pāri Tukuma kalniem un pakalniem uz jūras pusi nedēļas nogalēs, vērts piestāt pie Rideļu dzirnavu kafejnīcas «Cope». Te saimnieki gaidīs ciemos sevis katrās brīvdienās ēdājus no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai iepriecinātu ar smeķīgām rudzu pankūkām, rudens buljonu un īpašu saldo – bezē «Gaisīgais latvietis». Īpaši tiks sagaidīt tie viesi, kas iegriezīsies dzirnavu krodziņā 18. novembrī. Par godu Latvijas simtgadei pirmajiem viesiem pārsteigums – 100 pankūkas priekam un vēderam!

Ja nu esat piekrastē, tad katru dienu te – Apšuciemā strādā kafejnīca «Apsīte», kas novembrī cienās savus viesus gan ar jau tik zināmajiem latviešu ēdieniem, gan mūsdienīgām variācijām. Vai atceraties, kad pēdējo reizi ēdāt melleņu klimpas? Jā, klimpās ir kaut kas no bērnības un ļoti īpašs! Kafejnīcas piedāvājumā ik dienas būs pieejami arī mūsdienu ēdieni, kas gatavoti no Latvijas produktiem. Brauc un baudi nesteidzoties! Būsiet mīļi gaidīti visu mēnesi, izņemot vienu dienu – 18. novembri, kad kafejnīcas kolektīvs svinēs svētkus pats.

Zivju restorāns «Bermudas» Ragaciemā jubilejas ietvaros organizē svētku brančus. Tā 18. novembrī – «Simtgades branču». Kā ierasts brančotāji tiks lutināti ar jūras veltēm, gaļas ēdieniem un īpaši pagatavotiem Latvijai tradicionāliem ēdieniem patriotiskā noformējumā.