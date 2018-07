Kurzemes ielas apļa izbūves laikā satiksmi slēgt nav plānots

Jau no jūnija beigām Kurzemes, Talsu un Tirgus ielu krustojumā ir uzsākta rotācijas apļa būvniecība, kas ir viens no pirmajiem darbiem Kurzemes ielas rekonstrukcijas projekta pirmajā kārtā. Tās ietvaros Kurzemes iela tiks rekonstruēta līdz Progresa ielai un darbi tiks pabeigti nākamā gadā.

Pats pirmais darbs šajā vietā, lai nodrošinātu transporta kustības nepārtrauktību, bija apbraucamā ceļa izveidošana, kas Kurzemes ielas vienā posmā tapa gājēju celiņa vietā blakus brauktuvei.

12. jūlijā, pabijām apļa būvdarbu vietā un ar SIA «Strabag» darbu vadītāju Vitāliju Podskočiju runājām par to, cik daudz jau ir izdarīts. Viņš stāstīja, ka arī turpmāk satiksmes kustība Kurzemes ielā un tā sauktā vecā Kandavas ceļa virzienā tiks nodrošināta, tikai jārēķinās ar nelielu gaidīšanu, jo kustību regulē luksofors. Tā tas būs līdz brīdim, kamēr varēs nodrošināt satiksmi Tirgus ielas apļa daļā, kur brauktuve būs sagatavota šķembu ieklājumā un septembrī vai oktobrī jau varētu palaist automašīnas Tirgus un Revolūcijas ielas virzienā: “Šobrīd tieši šajā daļā darbi notiek – tiek noņemts vecais asfalts, izņemta vecā pamatne, lai varētu to visu veidot no jauna. Jau ir uzsākta apļa formas veidošana, līdz ar to kaut aptuveni var redzēt arī tā lielumu. Lielas kavēšanas no darbu grafika nav, bet vienmēr gribas, lai viss notiktu ātrāk.”

Vaicāts, vai, pārrokot ielu, nav atrasts kaut kas īpašs, Vitālijs skaidroja, ka Tirgus ielas daļā atrastas māla podu lauskas, ķieģeļi un būvgruži, bet tas viss bijis sīkos gabalos. Šobrīd tas viss jau ir izgrābts un jauna grants iebērta vietā.

