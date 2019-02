Kur paliek asfalts?

Tā kā pa naktīm mēdz piesalt, bet dienā – kūst, šādi laika apstākļi visgraujošāk ietekmē asfaltētos ceļos, īpaši jau tās vietas, kas reiz jau tikušas lāpītas. Tomēr vissmagākā situācija, protams, ir grantētajās ielās, kas ir pārvērtušās slidotavā un aizvadītajās brīvdienās nav ļāvušas iziet no mājām daudzu ielu iedzīvotājiem. Līdzīgas stāsts ir arī par lauku ceļiem.

Mainīgajos laika apstākļos daudzviet Tukuma ielās izveidojušās bedres, bet jo īpaši cietis tas asfalts, kas ieklāts vēl nepabeigtajos ielu posmos. Pirms kāda laika jau rakstījām par bedrēm jaunajā Kurzemes un Talsu ielas aplī, kas tika aiztaisītas, taču tagad pamazām sabrūk pagaidu asfalts Rīgas ielā, kur zem ūdens paslēpušās ļoti lielas bedres, tāpēc aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem. Vēl mūs izbrīnīja, ka arī Rīgas ielā uz brauktuves atkal krājas ūdens, lai gan te aizvadītajā vasarā tika ierīkota lietus ūdens kanalizācija. Tukuma novada domes preses konferencē 11. februārī domes izpilddirektore Dace Lebeda skaidroja, ka, iespējams, lietus ūdens novadīšanas sistēma ir joprojām pilna ar ledu: “Iespējams, tāpēc ūdenim nav, kur palikt, taču es apsolu to noskaidrot un uzdot dienestiem sistēmu no ledus attīrīt, lai ūdenim ir, kur aiztecēt. Un vēl aicināšu salabot bedres. Šajā ziņā problēmas ir lielas; vietām pēc šīs ziemas asfalts ir daudz sliktākā stāvoklī, nekā tas bija rudenī, taču pagaidām varam izlīdzēties tikai ar to, ka aiztaisām bedres.”

