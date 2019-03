Konsultēs par nekustamo īpašumu jautājumiem

No 11. līdz 15. martam Advokatūras dienās iedzīvotāji varēs saņemt advokātu bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Advokatūras dienas notiek jau desmito gadu, un šogad īpaši uzmanība veltīta jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ar uzsvaru uz kopīpašumu, taču konsultācijas būs iespējams saņemt arī citās jomās. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad.

“Nekustamā īpašuma iegāde ir viens no cilvēka dzīves nozīmīgākajiem notikumiem, tomēr praksē nereti nākas saskarties ar skaudriem stāstiem. Cilvēki šajā procesā tikuši vai nu apkrāpti, vai nezināšanas dēļ pieļāvuši būtiskas kļūdas, izvēloties īpašumu un pēc tam nevarot to pilnvērtīgi izmantot paredzētajam mērķim. Visus potenciālos riskus nekustamā īpašuma iegādes procesā apzināties ir ļoti grūti, tādēļ svarīga profesionāla palīdzība, kas var situāciju izvērtēt un pievērst uzmanību lietām, ko pats cilvēks varbūt pa neiedomātos. Iepriekš rūpīgi izsverot visus apstākļus, vēlāk var izvairīties no lieku resursu – laika un naudas – tērēšanas, risinot problēmas, ko bijis iespējams novērst jau pirms mājokļa iegādes” uzsver Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs aptuveni 100 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Visvairāk zvērinātu advokātu būs Rīgā, kā arī bezmaksas konsultācijas būs nodrošinātas citās pilsētās, piemēram, Jelgavā, Liepājā, Tukumā, Jēkabpilī un citviet. Iedzīvotājiem ir pieejams meklētājs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes mājaslapā, kurā var izvēlēties advokātu, kurš konsultē par nepieciešamo tēmu sev tuvākajā pilsētā. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu ierobežojumu dēļ.

Kā pieteikties Advokatūras dienu konsultācijai?

– Mājaslapas www.advokatura.lv sadaļā “Bezmaksas juridiskā palīdzība – 11. līdz 15. marts” (http://www.advokatura.lv/lv/advokaturas-dienas) ir pieejams saraksts ar to advokātu kontaktinformāciju, kuri Advokatūras dienās sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas.

– Ar izvēlēto advokātu jāsazinās individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams padoms. Iespējams, vienkāršākos jautājumos pietiek ar telefonsarunu.

– Ņemot vērā ierobežoto konsultāciju laiku, advokāti iedzīvotājus aicina pieteikties laikus. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzam atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo iespēju varētu izmantot kāds cits.

– Tehnisku jautājumu gadījumā Advokatūras dienu laikā plkst. 09.00 – 18.00 ir pieejams informatīvais tālrunis 28980043 (ar šī tālruņa starpniecību advokātu konsultācijas netiek sniegtas, bet gan nodrošināts informatīvs atbalsts un fiksēti ziņojumi, ja kādā reģionā bezmaksas konsultāciju iespējas vairs nav pieejamas).