Kas jauns un īpašs šajos Rožu svētkos?

Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja Ingrīda Smuškova ir viena no Rožu svētku darba grupas dalībniecēm, kas strādā kopā ar svētku režisori Lieni Bēniņu un vēl daudziem jo daudziem to rīkotājiem. Bet, kā katros svētkos, tā arī šajos viens jautājums ir vissvarīgākais – kas šoreiz būs pirmoreiz, kas būs jauns un kas – īpašs.

Svētki sāksies un beigsies ar īpašiem koncertiem

Kā atzina I. Smuškova, svētki parasti balstās uz tradīcijām, taču katrreiz tajos ir arī kaut kas jauns: “Jau piektdienas, 13. jūlija pēcpusdienā, 18.00, svētkus aizsāks kamermūzikas koncerts Durbes pilī, kur skanēs labākā kamermūzika no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuru izpildīs Kristians Krievāns no Latvijas, Kadri-Līsa Kuka (Kadri-Liis Kukk) no Igaunijas un lietuviete Rasa Dzimidaite (Rasa Dzimidaite). Un viņus pavadīs britu pianists Džeimijs Loftus (Jamie Loftus). Savukārt 20.00 biedrība «Ligzda» izrādīs leļļu teātra izrādi «Rozes smaržos vienmēr», bet vakara noslēgumā Brīvības laukumā būs svētku atklāšana ar Tukuma zelta talantiem, kas dziedās un dejos par rozi un Latviju, bet vakara noslēgumā – balle.”

Romantiskā un festivāla sajūta

“Tas nebijušais šogad būs ielu trupa no Lielbritānijas «Spark Drummers», kas, vienkārši runājot, ir izgaismoti bungotāji, taču viņi parādīs Rietumeiropā populāro tradīciju – ar bungām un troksni vienlaikus nest gaismu. Mēs viņus esam nosaukuši par Rožu sardzi, kas sāks spēlēt sestdienas vēlā vakarā Pauzera pļavās un pusnaktī dosies uz Brīvības laukumu, tā sasaistot Pauzera pļavu festivāla skatuvi un Brīvības laukuma romantisko skatuvi.

Tāda ir arī visa šo svētku koncepcija – akcentēt romantisko un festivāla sajūtu – par pirmo gādās Brīvības laukums, kur sestdien no jau desmitiem rītā sāksim veidot Rožu vainagu un kur visas dienas garumā būs latviski, romantiski koncerti, kuros piedalīsies Vītolu ģimene, Juris Hiršs, Ainars Mielavs un citi. Turpat blakus Harmonijas iela pārtaps Mākslinieku ielā, būs rožu un smukumlietu tirgus, bet Tukuma muzejs aicinās uz jauno izstādi «Tukumnieki un draugi». Svētdien te Olga Rajecka vadīs programmu bērniem, bet blakus luterāņu baznīcā koncertā dziedās Andris Ērglis.

Savukārt Pauzera pļavās būs festivāla gaisotne ar Rožu vāģu gājiena noslēgumu un daudziem koncertiem – «Dakotu», «Colt», Ivo Fominu, «Musiqq» un Intaru Busuli.

Ja gribas kaut ko traku

Kāds trakums svētku laikā Pauzera pļavās jau ir ieraksta lieta – šoreiz tie būs Latvijas olimpiskā centra labākie parkūristi – akrobāti, kas rādīs trikus uz batutiem un, ja tā var teikt, pacels rozi līdz debesīm. Runājot par trakumu, arī svētdien tehnikas mīļotājiem «Randas» stāvlaukumā būs iespēja vērot, kā motocikli centīsies uzzīmēt rozes uz asfalta – būs diezgan skaļi un efektīgi.

Būs autobuss un kariete

Un, lai varētu ērti un ātri nonākt līdz dažādām svinību vietām, piemēram, nokļūt Daces Lukševicas dārzā Veļķos, 14. jūlijā no 13.45 līdz pat 1.00 naktī pilsētā kursēs bezmaksas svētku autobuss, savukārt 14. un 15. jūlijā no 11.30 autobuss kursēs arī uz «Rozītēm» un pēcpusdienā arī atpakaļ. Savukārt pa pilsētu varēs vizināties greznākajā Kurzemes karietē, kuru interesentiem piedāvās «Skudru staļļi» no Džūkstes.”

Latvijas goda aplis

Latvijas simtgades ietvaros visā valstī norisinās festivāls «Latvijas goda aplis», kas aicina svinēt Latvijas valsts simtgadi katru nedēļas nogali citā novadā. 14. jūlijs būs Tukuma novada diena un Latvijas goda aplī iekļausimies ar Rožu svētkiem – ar Rožu vainagu, ar izgaismotajām katoļu un luterāņu baznīcām, kurās ikvienam būs iespēja aizdegt sveci īpaši veidotā Latvijas kontūrā. Mūsu ideju visas Latvijas mērogā tālāk nesīs svētku patronese dzejniece, novadniece Māra Zālīte, svētku Goda saimniece – floriste un svētku idejas autore Anita Stikāne un Goda viesi – uzņēmuma SIA «ArB Agro» izveidotāji un rožu audzētāji Eva un Arvis Bumbieri. Bez šiem cilvēkiem svētki neizaugtu līdz tādam līmenim, kādi tie ir tagad.

Aktīva darbošanās

Lai svētkus ne tikai skatītu un baudītu, bet tajos aktīvi piedalītos, arī šogad būs dažādi uzdevumi un pārbaudījumi: “«Demo» un biedrība «Līdzvērtība» iesaistīs bērnus un pieaugušos orientēšanās sacensībās, savukārt svētdienas rītā velobraucēji aicināti apskatīt pilsētu, bet pilsētas parkā būs antigravitātes nodarbības ar iekāršanos audumos.

Uzdāvini rožu stādu pilsētai

No šīs nedēļas pie visām Tukuma rožu dobēm ir norādes, lai ikviens redzētu, kur palikušas viņa dāvinātās rozes. Arī šogad iecerēts veidot jaunas dobes, tāpēc akcija Brīvības laukumā turpināsies, un mēs aicinām ziedot naudu un dāvināt pilsētai rožu stādus. Diemžēl jāsecina – to, ko vieni ziedojuši, citi – izrakuši, piemēram, no dobes pie internātpamatskolas nozagti vairāk nekā desmit rožu stādi. Mēs aicinām cienīt citu tukumnieku un pilsētas viesu ziedojumus.