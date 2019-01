Gatavojoties pārejai uz obligāto veselības apdrošināšanu

11. janvārī «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» redakcijā notika telefonakcija, kurā uz laikraksta lasītāju un žurnālistu uzdotajiem jautājumiem par veselības apdrošināšanu bija aicināta atbildēt Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Anita Zolmane.

Lai arī šobrīd – e-veselības portāla problēmu dēļ – valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus joprojām var saņemt ikviens, neatkarīgi no tā, ir vai nav maksāti nodokļi, ir vai nav apdrošinājies, tā kā no šī gada ieplānotā veselības apdrošināšana nav atcelta (pārcelta uz , iedzīvotājiem bija daudz jautājumu gan par to, vai viņi ir apdrošināti, gan arī par citiem jautājumiem. Izmantojot iespēju, A. Zolmanei uzdevām arī citus ar veselības aprūpi saistītus jautājumus.

Apdrošinātajiem nebūs jāmaksā vairāk

– Es strādāju valsts iestādē, un man nav skaidrs, kādā veidā tā mana nodokļu nauda pāries apdrošināšanai – vai no manas algas vēl kaut kas tiks atvilkts? Vai to atskaitīs no iedzīvotāju ienākuma nodokļa?

– Ja jūs strādājat valsts iestādē un esat pilna sociālā nodokļa maksātāja, jums nekas papildus nav jāmaksā. Jūs jau šobrīd skaitāties apdrošināta.

– Un tad, kad es iešu pie ārsta, man nekas nebūs jāmaksā?

– Šajā ziņā nekas nemainās – jums, tāpat kā iepriekš, būs jāmaksā pacienta iemaksa, kas ir noteikta Ministru Kabineta noteikumos.

– Un ja man būs jādodas uz slimnīcu?

– Ja tā nebūs maksas operācija, bet gan valsts apmaksāta, tieši tāpat, kā līdz šim, būs jāmaksā pacienta līdzmaksājums. Valsts apdrošinātājiem pacientiem nekas nemainās.

– Droši vien te jāpaskaidro, ka atšķirībā no privāto apdrošināšanas kompāniju apdrošināšanas, kas nereti nosedz arī pacientu iemaksas vai pat maksas operācijas, šī – valsts – apdrošināšana nodokļu maksātājiem un valsts apdrošinātājām iedzīvotāju kategorijām neko nemainīs.

– Jā. Valsts veselības apdrošināšana nozīmē, ka visi legālo ienākumu guvēji un nodokļu maksātāji var saņemt tādu valsts [apmaksātu] veselības aprūpi, kādu valsts ir paredzējusi. Tam nav nekādas saistības arī privāto medicīnas apdrošināšanu, kas atkarībā no polises izmaksām, sedz pacientu iemaksas, maksas operācijas utt.

– Vai valsts apdrošināšana atbrīvo no rindas?

– Lai arī cilvēks būs no valsts puses apdrošināts vai arī pats būs par šo apdrošināšanu samaksājis, tas negarantē izmeklējumu ārpus kārtas – bez rindas. Tāda pakalpojumu sniegšanas kārtība, kāda ārstniecības iestādēs ir noteikta, tāda arī saglabāsies. Tas, ko šī apdrošināšana nodrošina, ir vienlīdzība pakalpojumu saņemšanā visiem tiem pacientiem, kas maksā nodokļus un kurus apdrošina valsts, kā arī dod iespēju cilvēkiem pašiem savu apdrošināšanas daļu samaksāt.

Ģimenes ārsta pakalpojumus pienākas visiem Latvijas piloņiem

– Esmu pensionāre, man ir 67 gadi. Kas man tagad pie ārsta pienākas un kas – nepienākas?

– Pienākas tieši tas pats, kas pienācās līdz šim, jo visi cilvēki, kas saņem pensiju, jau ir apdrošināti.

– Kā lai es zinu, vai varu iet pie ārsta vai nevaru? Prasu ārstei, vai esmu apdrošināta, bet viņa saka, ka arī to nezina.

– Šobrīd kļūmes dēļ e-veselības sistēma nedarbojas, taču šo situāciju sīkāk nevaru komentēt, jo tas nav manā kompetencē, bet tad, kad šīs sistēmas būs savietotas ar citām, ko sola izdarīt tuvāko nedēļu laikā, pats pacients un arī ģimenes ārsts varēs redzēt statusu. Ja pacientam pienāksies pilnais pakalpojumu grozs, sadaļa būs zaļā krāsā, ja pienāksies tikai pamata jeb minimālais grozs – oranžā krāsā, bet, ja cilvēks varēs saņemt pakalpojumu tikai par maksu, tad šī sadaļa būs sarkanā krāsā.

– Kam šie pakalpojumi būs pieejami tikai par maksu?

– Tas attieksies uz visiem tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, piemēram, Krievijas pilsoņiem. Viņu vidū ir daudz sieviešu, kas bija izvēlējušās saņemt Krievijas pensiju no 55 gadu vecuma, un lai saņemtu šo pensiju, bija jāatsakās no Latvijas pilsonības un jāpāriet Krievijas pilsonībā. Tie, kas tā izdarīja, nevar veikt brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas un viņiem visi pakalpojumi būs par maksu.

Šajā ziņā izņēmums ir Krievijas militārie pensionāri, kam pienākas veselības aprūpes pilnais grozs – sarakstu ar šīm personām iesniedz Krievijas vēstniecība, kas arī maksā par šo pakalpojumu.

– Sakiet lūdzu, es izlasīju, ka e-veselībā ir ieguldīti miljonu miljoni – vai nevarēja katram iedzīvotājam atsūtīt uz mājām vēstuli un paziņot, vai viņš ir vai nav apdrošināts? Es zinu cilvēkus, kas pie ārsta tagad neiet, jo nezina, [kāds ir viņu statuss], un baidās, ka viņus izdzīs ārā.

– Ja katram būs iespēja e-veselībā savu statusu redzēt, tas noteikti būs daudz ērtāk, nekā sūtīt vēstules. Ja cilvēkam nav iespēju savu statusu redzēt internetā, viņš to var pavaicāt ģimenes ārstam, kam arī tas būs redzams. Un tā kā ģimenes ārsta apmeklējums ietilpst pamatgrozā, tad lielākajai daļai iedzīvotāju šis pakalpojums būs pieejams, neatkarīgi no samaksātājiem nodokļiem. Kas attiecas uz vēstulēm, ir vēl viena piebilde – daudzi iedzīvotāji nedzīvo savās deklarētajās dzīves vietās, līdz ar ko šie cilvēki tāpat netiktu sasniegti, bet, pats galvenais, saistībā ar datu aizsardzību nebūtu pareizi, ka kaut kur mētātos vēstules ar personas datiem.

– Te jūs traucē no Engures. Es gribētu zināt, vai pensionāriem arī ir jāapdrošinās vai nav? Man rudenī rindas kārtībā ir gaidāma operācija, un gribēju zināt, vai nav papildus jāapdrošinās.

– Nav jāapdrošinās, jo pensionāri visi ir apdrošināti. Un tieši tāpat kā iepriekš jums būs jāmaksā līdzmaksājums par operāciju.

– Tagad saka, ka viena daļa pie ārsta iet nevarēs, jo nebūs apdrošināti, bet ģimenes ārstam taču maksā par pierakstīto pacientu skaitu – tad iznāks, ka cilvēkam aprūpe nepienāksies, bet ģimenes ārsts vienalga par mani naudu saņems?!

– Ģimenes ārsta pakalpojumi ietilpst veselības aprūpes pakalpojumu pamata grozā, līdz ar to tos varēs saņemt gan tie cilvēki, kas ir apdrošināti, gan tie cilvēki, kas paši par to būs samaksājuši, kā arī Latvijas nepilsoņi, personas ar patstāvīgo uzturēšanās atļauju, bezvalstnieki, bēgļi, aizturētie un patvēruma meklētāji, kas nav no valsts apdrošināti, bet kas ir tiesīgi veikt iemaksas pilnā groza saņemšanai. Pamata grozā ietilpst arī izmeklējumi, uz kuriem pacientu būs nosūtījis ģimenes ārsts, piemēram, laboratoriskie izmeklējumi, rentgens utt.

Kā zināt – ir vai nav nomaksāti nodokļi?

– Labdien. Es gribētu uzzināt par veselības apdrošināšanu – es uztraucos par savu dēlu, kas strādā celtniecībā. Ir tādi gadījumi, kad darba devējs pazūd ar visu algu un, kā vēlāk noskaidrojas, nav ieskaitījis arī nodokļus. Ja nu kādā mēnesī nebūs sociālais nodoklis ieskaitīts, vai strādniekam pašam arī būs tiesības samaksāt par tiem iztrūkstošiem mēnešiem?

– Tas, vai darba devējs šo nodokli būs pārskaitījis pilnā apmērā, vai nē, tas nebūs šajā gadījumā tik svarīgi; svarīgi, lai cilvēks būtu reģistrēts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā kā sociālā nodokļu maksātājs.

– Bet kā var zināt, vai nodokļi ir nomaksāti?

– To, vai par cilvēku nodoklis ir samaksāts, var uzzināt, vēršoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, vai arī, kas būtu vienkāršāk, sagaidīt, kad e-veselības sistēma sāks darboties un tur arī par savu statusu pārliecināties. Kā jau minēju, tiek solīts, ka līdz februārim visas problēmas tiks novērstas. Vēl, protams, var vaicāt savas iestādes grāmatvedim, bet, ja tas ir liels uzņēmums un grāmatvedis nav tik vienkārši sasniedzams, tad ir jāvēršas pie reģistra turētāja – kā jau minēju, tas ir VSAA. Var skatīties arī Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

– Mani baida tas, ka tik ļoti daudz ir atkarīgs no darba devēja – ja cilvēks varētu pats samaksāt, būtu drošāk.

– Ja ir šaubas par to, vai nodokļi ir nomaksāti, ir iespēja veikt veselības apdrošināšanas iemaksas, kā valsts ir noteikusi. Ja pēc tam tiks konstatēts, ka jūsu dēls būs apdrošināts pilnā apjomā un ka viņam tāpat pienāksies pilnais pakalpojumu grozs, viņš varēs rakstīt iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam, kas tad šo naudu viņam atmaksās atpakaļ.

– Mans vīrs strādā uz pusslodzi par kurinātāju, turklāt nepilnu gadu – tikai sezonas laikā, bet vasarā viņš strādā skolā par sētnieku – atkal uz pusslodzi. Jautājums, vai viņš būs apdrošināts?

– Teorētiski vajadzētu būt apdrošinātam, jo, neatkarīgi no tā, vai viņš strādā uz pilnu vai nepilnu slodzi, ja viņš ir pilnā sociālā nodokļa maksātājs, viņam jābūt apdrošinātam.

Par apdrošināšanas iemaksām un garantijām

– Atgādiniet, cik lielas ir valsts noteiktās apdrošināšanas iemaksas?

– Par 2018. gadu tie ir 51,60 eiro gadā, par 2019. gadu – 154,80 eiro gadā un par 2020. gadu tie būs 258 eiro gadā.

– Kāpēc ir jāmaksā gan par 2018. un 2019. gadu?

– Normatīvajos aktos ietvertais nosacījums ir tāds, ka jāmaksā par iepriekšējiem trim gadiem. Iespējams, arī šajā jomā varētu būt kādas izmaiņas.

– Kas notiks tādā gadījumā, ja šo veselības apdrošināšanu atceļ vispār – kopumā iedzīvotāji par to jau ir samaksājuši vairāk nekā 783 000 eiro?

– Šobrīd šī nauda ir iemaksāta valsts budžetā; ja šāds lēmums tiks pieņemts, noteikti tiks lemts arī par to, kā šo naudu atgriezt.

– Un ja par apdrošināšanu ir samaksāts, bet veselības aprūpes pakalpojumus neizmanto?

– Līdzīgi kā citos apdrošināšanas veidos, tas ir solidārs maksājums, kas ir jāmaksā neatkarīgi no tā, vai cilvēks pakalpojumus izmantos, vai nē.

– Bet ko tad, ja cilvēks, kas ir samaksājis apdrošināšanu, sāk strādāt algotu darbu, par kuru maksā visus nodokļus?

– Tad, kad cilvēks sāk maksāt sociālo nodokli pilnā apjomā, piecu dienu laikā viņu iekļauj pilnā groza reģistrā, un tad cilvēks var rakstīt iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam, norādot, cik ilgu laiku ir pilnā nodokļa režīma maksātājs, lai varētu izrēķināt apdrošināšanas daļu, kuru atmaksāt.

– Ko darīt, ja nodokļu maksātājs sevi neatrod starp nodokļu maksātājiem vispār?

– Tad ir jāvēršas pie reģistra uzturētāja, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai arī Krievijas vēstniecības – attiecībā uz jau minēto Krievijas militāro pensionāru veselības apdrošināšanu.

Par mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

– Esmu mikrouzņēmuma īpašniece, mēnesī maksāju ap 400 eiro nodokļos, un tagad iznāk, ka nebūšu apdrošināta. Cik tad daudz cilvēkam ir valstij jāsamaksā, lai viņš tiktu apdrošināts? Un kādus medicīnas pakalpojumus man kā šīs valsts iedzīvotājai ir tiesības saņemt?

– Atbilstoši normatīvo aktu šī brīža redakcijai jums būs tiesības saņemt veselības aprūpes pamata groza pakalpojumus, kā arī veikt iemaksas, lai saņemtu pilno grozu. Bet, kā jau ir izskanējis publiskajā telpā, ir diskusijas par to, vai apdrošināto personu lokā nebūtu iekļaujami arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji. taču pagaidām mēs neviens nezinām, kas tālāk notiks.

– Bet kas notiek tad, ja, piemēram, cilvēks zināmu brīdi viena gada laikā ir bijis pilnā nodokļa maksātājs, bet tad ir izveidojis savu mikrouzņēmumu?

– Ja 2018. gadā cilvēks kaut vienu dienu ir strādājis algotu darbu un darba devējs par viņu ir veicis pilnās sociālā nodokļa iemaksas, tad par 2018. gadu papildus apdrošināšanas iemaksas nav jāveic. Un vēl ir noteikts, ka cilvēkam, kas ir strādājis ar pilnu nodokļa likmi, bet kaut kādu iemeslu dēļ šīs darba attiecības ir pārtraucis, vēl trīs mēnešus pienāksies pilnais pakalpojumu grozs.

Bet ja, piemēram, cilvēks būs bijis pilnā nodokļa maksātājs 2016. vai 2017. gadā, – tas uz šo situāciju neattiecas.

– Bet kur ir loģika – mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs pats valstij nodokļos mēnesī samaksā vairāk nekā, piemēram, kāds, kas strādā tikai uz pusslodzi un kura nodokļos nomaksātā naudas summa ir daudz mazāka?

– Tā tas ir, bet normatīvajos aktos šādi nosacījumi ir noteikti. Kā jau minēju, tiek pieļauts, ka šī kārtība attiecībā uz mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem varētu tikt mainīta.

Par cilvēkiem ar invaliditāti, represētajiem, grūtniecēm un bērniem

– Es esmu trešās grupas nestrādājoša invalīde, saņemu 98 eiro lielu pensiju. Gribu zināt, vai man būs tikai miršanas grozs, vai arī dzīvošanas grozs? Tātad – vai es būšu apdrošināta? Un kur es to varu uzzināt? Mēs esam cilvēki gados un internetu nelietojam.

– Diemžēl 3. grupas invalīdiem pēc šobrīd spēkā esošā normatīvā regulējuma pienākas tikai pamata grozs, jo, lemjot par šo jautājumu, tika minēts arguments, ka daudzi 3. grupas invalīdi strādā. Pilnais pakalpojuma grozs šiem cilvēkiem būs pieejams tikai no 2021. gada 1. janvāra. Līdz tam ir jāveic papildu apdrošināšanas iemaksas vai arī jāsamierinās ar pamata grozu, bet, kā pieļauju, tā kā cilvēks ir ar invaliditāti, diez vai viņam ar pamata grozu vien pietiks, jo būs vajadzīgs kāds speciālists vai izmeklējumi, bet, pats galvenais, ka viņam nebūs iespējams saņemt kompensējamos medikamentus, izņemot tos, kas attiecas uz slimībām, kas apdraud pašu vai sabiedrību – tātad, cukura diabēts, infekciju vai psihiskas slimības un atkarības. Domāju, ka tieši kompensējamās zāles ir lielākā problēma, jo bez tām cilvēki nevarēs iztikt. Šobrīd gan, cik dzirdēts, arī par šo iedzīvotāju kategoriju tiek diskutēts, bet, kamēr izmaiņas vēl nav pieņemtas, kā jau minēju, pilnais pakalpojumu grozs šiem cilvēkiem būs pieejams no 2021. gada 1. janvāra.

– Sakiet, lūdzu, vai politiski represētajiem arī ir jāapdrošinās, vai arī mēs jau esam ieskaitīti valsts apdrošināšanā?

– Jūs saņemat politiski represētas personas pensiju?

– Jā.

– Tādā gadījumā jūs esat apdrošināta.

– Jautājums par grūtniecēm – tās ir vai nav apdrošinātas? Un, kas notiek, ja grūtniece nav maksājusi nodokļus?

– Visas grūtnieces tiek apdrošinātas un saņems grūtniecības aprūpi un dzemdību palīdzību, taču, ja grūtniece nebūs bijusi pilnā sociālā nodokļa maksātāja un ja grūtniecības laikā būs nepieciešama kāda cita medicīniska palīdzība, kāda cita ārstēšana, kas neietilps pamata grozā, tad tas būs maksas pakalpojums. Piemēram, ja grūtniecības laikā gadās trauma, tad sākotnēji sniegtā neatliekamā palīdzība būs pieejama bez maksas, bet tālākie izmeklējumi pie speciālistiem, ja tie neietilps ģimenes ārsta kompetencē, būs maksas pakalpojums.

– Dzirdēju, ka tiem, kas nebūs apdrošināti, arī bērni netiks pie bezmaksas zobārsta? Vai tā ir taisnība? Ja tā ir, tad kā valsts var sodīt bērnus par to, ko nav izdarījuši vecāki?

– Bērni tiek apdrošināti automātiski līdz 18 gadiem un viņiem, tieši tāpat kā līdz šim, pienākas valsts noteiktie zobārstniecības pakalpojumi.

– Bet ja vecāks nebūs maksājis nodokļus?

– Neatkarīgi no tā – ja bērns ir Latvijas pilsonis, viņš ir apdrošināts.

– Bet ja nav Latvijas pilsonis?

– Tad, ja bērns ir Krievijas, Anglijas vai kādas citas valsts pilsonis, veselības aprūpes pakalpojumi kā bērnam, tā vecākam būs par maksu. Izņēmums, ja ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, tad viņš saņems pamatgrozu.

– Kas notiks ar onkoloģiskajiem pacientiem?

– Onkoloģijas pacientiem viss – zaļais koridors, ārstēšana, medikamenti un rehabilitācija – ir iekļauta pamata grozā.

– Bet, kamēr pacients tiek līdz zaļajam koridoram, viņam ir jāveic izmeklējumi – vai tie arī būs valsts apmaksāti?

– Tā kā uz šiem izmeklējumiem sūta ģimenes ārsts, pacientam tie tāpat pienāksies.

– Cilvēks ir slims, nestrādājošs un ar kustību traucējumiem, bet viņam nav invaliditātes grupas. Ģimenes ārsts aicina viņu nokārtot invaliditātes grupu – vai par šiem izmeklējumiem cilvēkam ir vai nav jāmaksā?

– Ir jāmaksā tikai pacienta iemaksa.

– Bet cilvēks tiek sūtīts arī pie speciālistiem – vai tur ir jāmaksā?

– Ja cilvēks negrib gaidīt rindā, viņš var izmantot maksas pakalpojumus, taču var arī iestāties rindā, un tad ar ģimenes ārsta nosūtījumu būs jāmaksā tikai pacientam līdzmaksājums, kāds katram speciālistam ir noteikts. Tomēr būtu svarīgi to izdarīt šobrīd, kamēr vēl visi iedzīvotāji vienlīdzīgā apjomā var izmantot visus pakalpojumu grozus. Un vēl aicinu reģistrēties Nodarbinātības valsts dienestā, jo visi reģistrētie bezdarbnieki tiek automātiski apdrošināti – kamēr cilvēks būs apdrošināts, viņš varēs šajā laikā nokārtot invaliditātes grupu.

Par pakalpojumiem Tukuma slimnīcā

– Lai es varētu veikt mamogrāfa izmeklējumu, man bija jābrauc uz Rīgu, jo tos cilvēkus, kas saņēmuši uzaicinājuma vēstules, Tukuma slimnīca nevar apkalpot, bet tajā pašā laikā par 17 eiro slimnīca šo pakalpojumu sniedz. Kā tā var būt?

– 2017. gadā tika izsludināts stratēģiskais iepirkums mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanai, kurā varēja piedalīties visas ārstniecības iestādes, kuras sniedz šo pakalpojumu un kuru aparatūra atbilda atlases kritērijiem. Tukuma slimnīca nepiedalījās šajā iepirkumā, tādēļ arī nevar sniegt valsts apmaksātos mamogrāfijas pakalpojumus.

– Vai šogad ir kaut kas mainījies?

– Nekas nav mainījies, jo šis stratēģiskais iepirkums bija uz pieciem gadiem. Tā kā valsts pasūtījuma nav, slimnīca var sniegt tikai maksas pakalpojumus. Un šajā ziņā cilvēkam pašam ir jāizvērtē, vai izmantot šo pakalpojumu, vai neizmantot, zinot, ka, piemēram, valsts apmaksātos pakalpojumus ar šo iekārtu sniegt nevar. Savukārt, lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu, ir iespēja izmantot mobilo mamogrāfu, kas brauc arī uz Tukumu, vai arī vērsties citā ārstniecības iestādē; tikai šajā ziņā būs neērtības, jo būs jāmēro garāks ceļš līdz citai pilsētai.

– Man bija vajadzīgs izmeklējums ar Holtera aparātu un vajadzēja braukt uz Rīgu, kas bija ļoti apgrūtinoši, jo vienā dienā aparātu uzliek un pēc 24 stundām jābrauc to noņemt. Kāpēc Tukumā nav šāda aparāta? Tas ir ļoti sarežģīti vecam cilvēkam – braukt uz izmeklējumu divas dienas pēc kārtas? Ja nebūtu, kas nolasa rezultātu, to taču varētu aizsūtīt uz Rīgu dakteriem, lai nolasa.

– Tas ir sirds izmeklējums, un katra iestāde pati izvērtē, vai tai ir izdevīgi šādu aparatūru iegādāties un šādu pakalpojumu pacientiem piedāvāt, jo tas nav lēts izmeklējums; ja nav zināms, vai valsts slēgs līgumu par pakalpojumu pirkšanu, iespējams, slimnīca to vispār neizvēlas.

– Vai valsts nenosaka, kādi pakalpojumi vai izmeklējumi ir jāsniedz noteikta līmeņa slimnīcām?

– Šis noteikums attiecas uz stacionāriem, bet ambulatorajai daļai pakalpojumu apjoms ir noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 – uz kādu iedzīvotāju skaitu pienākas kāds pakalpojums. Piemēram, ar iedzīvotāju

skaitu no 30 001 līdz 50 000 jāparedz šādi speciālistu pakalpojumi: anestezioloģija, dermatoveneroloģija, endokrinoloģija, ginekoloģija, kardioloģija, ķirurģija, neiroloģija, oftalmoloģija, otolaringoloģija, psihiatrija, pulmonoloģija, traumatoloģija un ortopēdija, kā arī šādi izmeklējumi: datortomogrāfija, doplerogrāfija, elektrokadiogrāfija un pārējie sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija. Vēl jāsniedz rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi, kā arī jānodrošina dienas stacionārs ginekoloģijā, neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšanā, traumatoloģijā un ortopēdijā, kā arī vispārējos ķirurģiskajos pakalpojumos.

– Kad man Tukuma slimnīcā veica rentgena izmeklējumu, teica, ka apraksts būšot pēc vairākām dienām, un tikmēr neviens nekādu ārstēšanu neveica, teica, lai padzerot tējiņas. Kad atnāca atbilde, izrādījās, ka plaušās ir apēnojums. Cik ilgā laikā ir jābūt rentgena aprakstam un cik ilgā laikā ir jāuzsāk ārstēšana?

– To, cik lielā mērā šis pakalpojumus ir saņemams steidzamības kārtā, nosaka jūsu ģimenes ārsts, kuram nosūtījumā ir jāieraksta, ka izmeklējums veicams steidzami. Piemēram, ja plaušās dzirdami trokšņi, tad ārstēšanu var uzsākt bez rentgena uzņēmuma, taču, manuprāt, sevi cienošs ģimenes ārsts pats spēj arī šo rentgena attēlu izvērtēt, pat negaidot aprakstu…

Par skrīninga vēstulēm

– Ko darīt, ja cilvēks nesaņem vēstuli uz valsts noteiktajiem izmeklējumiem jeb skrīningiem?

– Ja cilvēks domā, ka šādai vēstulei vēža savlaicīgas atklāšanas programmā būtu jābūt, piemēram, aicinot uz dzemdes kakla vai mamogrāfiskajiem izmeklējumiem, tad būtu jāvēršas pie ģimenes ārsta, kas skrīninga reģistrā var redzēt, vai cilvēks ir saņēmis uzaicinājuma vēstuli, vai nē. Tāpat ir svarīgi pēc 50 gadu vecuma aicināt ikvienu uz zarnu skrīningu. Manuprāt, ģimenes ārstam vajadzētu arī savus pacientus meklēt, ja viņi nav atsaukušies šiem aicinājumiem un nav veikuši izmeklējumus. Lai gan – reti, kurš ģimenes ārsts tā dara, bet vajadzētu, jo ģimenes ārsta praksē strādā māsa, kas zina, kuram pacientam kurā laikā šīm vēstulēm ir jābūt.

– Nereti ārsti saka, ka pacientam pašam ir jārūpējas par savu veselību…

– Te jāsaka tā, ka pacientam reizi gadā pienākas profilaktiskā apskate, kas ģimenes ārstam būtu jāveic, turklāt tas, tāpat kā skrīninga programma, ir ārsta kvalitātes rādītājs, tāpēc būtu jāaicina pacienti izmeklēties, īpaši, ja viņi nav bijuši pie ārsta ilgstoši, jo šo te kapitācijas naudu ģimenes ārsts saņem kā par veselajiem, tā par slimajiem pacientiem.

Kāpēc jāmaksā par zālēm, kurām noteikta 100% atlaide?

– Labdien, sakiet, lūdzu, kāpēc man ir jāmaksā 90% par zālēm, kurām noteikta 100% atlaide?

– Šī 100% atlaide ir references medikamentam…

– Man ir pilnīgi vienalga – references vai nereferences medikaments – ja ārsts izraksta man ārstēšanai piemērotas zāles un ja man uz receptes ir rakstīts, ka zālēm ir 100% atlaide, tad es saprotu, ka man tās ir bez maksas, bet, aizejot uz aptieku, man no 39 eiro, kas ir medikamenta cena, bija jāsamaksā 34 eiro! Tad kur paliek šī atlaide?

– Visiem medikamentiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs, un valsts piešķirtā kompensācija attiecas uz zāļu ķīmisko sastāvu – atlaide ir noteiktam ķīmiskajam sastāvam vai tā daļai, bet bez tā katrs ražotājs uzliek savu piecenojumu citiem elementiem.

– Man ārsts ir izrakstījis medikamentu pēc sirds operācijas… Kurā vietā receptē ir rakstīts, ka atlaide pienākas ķīmiskajam sastāvam?

– To var apskatīties Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.nvd.gov.lv, kur ir pieejams kompensējamo zāļu saraksts; tajā ir minēts medikamentu nosaukums, kādu to norādījis ražotājs, gan arī nosaukums pēc zāļu ķīmiskā sastāva.

– Bet tad, lūdzu, arī rakstiet, ka šī 100% atlaide ir domāta zāļu ķīmiskajam sastāvam, bet par pārējo ir jāmaksā, lai iedzīvotājus nemaldinātu, jo citādi sanāk liela krāpšana – it kā ir zāles 100% apmērā bez maksas, bet patiesībā ir jāmaksā gandrīz pilna zāļu vērtība. Vajag taču Veselībai ministrijai un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem godīgi pateikt, ka pie mums ir medicīna par maksu, nevis muļķot cilvēkus! Jo – vai tad es aptiekā maksāju par kaut kādu ķīmisko sastāvu, vai zālēm, kas man ir izrakstītas?! Jūs tikai tur savās iestādēs sēžat un neko nedarāt – tad risiniet šo jautājumu, lai cilvēkus nepadarītu par muļķiem!

– Piedodiet, bet šis jautājums nav manā kompetencē – tas ir jāvaicā Veselības ministrijai, kas šo kārtību nosaka. (Redakcija: mēs šo jautājumu turpināsim skaidrot NVD kompensējamo zāļu nodaļā un lūgsim skaidrojumu par konkrēto medikamentu un piešķirtajām atlaidēm. – Red.)

Tukumā būs jauns ģimenes ārsts

– Pagājušajā gadā tika solīts, ka Tukumā būs jauns ģimenes ārsts.

– Tukumā būs jauns ģimenes ārsts – dakteris Andris Pūce, kas, cerams, darbu sāks no februāra. Šobrīd tiek remontēta viņa prakse, kas Veselības inspekcijai vēl ir jāpārbauda – vai tā atbilst visiem noteikumiem.

– Vai viņš pārņems kādu praksi vai pierakstīs pacientus no jauna?

– Viņš nevar pārņemt praksi, jo dakteris Jānis Rikters savu darbību beidza jau pirms gada. Dakteris Pūce savu darbību Tukumā sāks no pirmā pacienta, pamazām audzējot to skaitu, tāpēc pirmos deviņus mēnešus dakteris saņems fiksētu darba samaksu, bet, ja šo deviņu mēnešu laikā pie viņa pierakstīsies 600 pacientu, tad viņam maksās tā saukto kapitācijas maksājumu. Turklāt šī gada vasarā savu darbu plāno beigt daktere Ināra Rubene, un tad ir doma, ka dakteris Pūce pārņems šo praksi – tādā gadījumā visi dakteres Rubenes pacienti tiks pārrakstīti automātiski.

– Tātad tagad visi tie cilvēki, kas meklē jaunu ārstu, var saausīties?

– Jā, ja kādam ir kāds konflikts ar savu ārstu vai arī kāds vienkārši grib jaunu un perspektīvu ģimenes ārstu, tiklīdz ārsts atvērs praksi, varēs pie viņa piereģistrēties.

– Kā to izdarīt?

– Piereģistrēties varēs daktera praksē, aizpildot iesniegumu, vai arī uzrakstot iesniegumu e-veselībā, norādot jauno ģimenes ārstu. Pie iepriekšējā ārsta šādā situācijā nav jāiet, ja vien pacientam nav vajadzīga medicīniskā dokumentācija. Ja tāda ir vajadzīga, tad gan jums ir jāvēršas pie iepriekšējā ģimenes ārsta, lai varētu saņemt medicīnisko dokumentāciju (kartiņu) vai arī izrakstu no tās, jo kartiņa ir iepriekšējā ģimenes ārsta īpašums. Praksē notiek dažādi: vieni ģimenes ārsti atdot pacientam uz rokas šo kartiņu, lai viņš to var iesniegt jaunajam ģimenes ārstam, bet citi ārsti nevēlas atdot savus dokumentus, tāpēc izsniedz tikai izrakstu; vēls kāds šo pacienta medicīnisko dokumentāciju nodod arhīvā.

– Pacientam to izsniedz bez maksas vai par maksu?

– Tas ir neregulēts maksas pakalpojums – cik lielu summu ārsts vēlas prasīt par šo izrakstu, tik viņam ir tiesības to darīt. Arī tad, ja kartiņa būs nonākusi arhīvā, izraksta saņemšana būs maksas pakalpojums.

– Bet kartiņā ir ievietoti izmeklējumu apraksti, par kuriem pacients ir maksājis līdzmaksājumu vai pat pilnu summu, piemēram, par rentgenu vai citiem izmeklējumiem!

– Šos izrakstus parasti izsniedz divos eksemplāros – vienu ģimenes ārstam, otru pacientam, līdz ar to katram pašam šie izraksti ir jāsaglabā, tieši tāpat ir jāsaglabā izmeklējumu ieraksti diskos, jo tos ģimenes ārstam nedod, dod tikai izrakstus.

– Pirms kāda laika tika teikts, ka Tukuma novadā vajag divus ģimenes ārstus.

– Šobrīd nav informācijas par to, ka vēl kāds ārsts būtu izteicis vēlmi te strādāt. Ar ģimenes ārstiem ir problēmas – mēs nevaram pierunāt viņus nākt strādāt ārpus Rīgas; tā vietā viņi gadiem gaida rindā Rīgā, kad atbrīvosies vieta, un tikmēr strādā slimnīcās, neatliekamajā palīdzībā, uzņemšanas nodaļā. Veselības ministrija gan ir paredzējusi atbalsta maksājumu ģimenes ārstam, kas pēc rezidentūras pārceļas no Rīgas uz lauku teritorijām un pārņem kādu praksi – maksā pārcelšanās naudu pašiem, ģimenes locekļiem, kā arī kompensāciju tam ārstam, kura praksi pārņem. Vēl, protams, mēs priecājamies par pašvaldībām, kas ģimenes ārstus atbalsta, un Tukums ir to skaitā.