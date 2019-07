Gatavojas enduro sacensībām Dzirciemā

3. un 4. augustā no 10.00 līdz aptuveni 19.00 Dzirciemā notiks enduro sacensības «Rocketbiker Enduro 2019». Kā pastāstīja kādreizējais Latvijas supermoto izlases dalībnieks un pasākuma organizators Lauris Liepiņš, šāds pasākums Dzirciemā notiks pirmo reizi. Kaut gan, kā piebilst Lauris, pirms deviņpadsmit gadiem kas līdzīgs jau darīts, taču ne šāda veida sacensības, jo hard enduro jeb ekstrēmais enduro nav noticis ne Dzirciemā, ne arī kur citur Latvijā.

Kopumā, uzsver Lauris, organizatori gan dalībniekus brīdina, ka šīs sacensības jāuztver vairāk kā izklaides pasākums nekā profesionālas sacensības. “Patiesībā mūsu galvenais mērķis bija kaut uz vienu nedēļas nogali ar pamatīgu blīkšķi, ar atraktīvu notikumu atdzīvināt Dzirciemu, un kāpēc gan to nedarīt ar motosporta starpniecību?” retoriski vaicā Lauris un uzsver, ka sadarbojas ar Tukuma muzeju un ar arī Tūrisma informācijas centru, lai apmeklētājiem būtu iespēja ne tikai vērot spraigas sacensības, bet arī apmeklēt Pastariņa muzeju vai izstaigāt Jānīša takas. Jāpiebilst, ka visiem apmeklētājiem jeb skatītājiem būs iespēja abas sacensības dienas tās vērot bez maksas. Vaicāts, kuru no sacensību dienām labāk izvēlēties, Lauris nešaubīgi skaidro: “Noteikti abas dienas būs ko redzēt. 3. augustā notiks prologs jeb kvalifikācijas braucieni 7 km garumā (trasi varēs veikt katrā virzienā divas reizes; labākais laiks no katra virziena veido prologa/kvalifikācijas rezultātu). Kvalifikācijas braucienam sekos «Super enduro». Tajā katram kvalifikācijas dalībniekam būs jāizbrauc viens aplis pa trasi, kurā būs mākslīgie šķēršļi, kā, piemēram, baļķi, riepas utt. Bet 4. augustā, svētdien, notiks jau minētais Hard loop jeb ekstrēmais enduro, kas notiks 20 km garā aplī ar dažādiem kontrolpunktiem. Stāsta L. Liepiņš: “Iespējams, trase būs tik sarežģīta, ka lielai daļai braucēju tā nebūs pa spēkam, bet ceru, ka vismaz viens finišēs”. Šajā sacensību daļā arī skatītāji tiek aicināti būt vērīgi un, ja iespējams, palīdzētu uzstumt vai uzvilkt braucējus kādā no trases vietām, bet tajā pašā laikā organizatori uzsver, ka visiem skatītājiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāievēro distance un, pirms doties kādam braucējam palīgā, noteikti jānovērtē situācija.

Sacensību starts būs pie mājām «Brūveri». Sacensību vietā būs pieejams stāvlaukums, ēdināšana, kā arī izklaides bērniem. Lauris arī organizatoru vārdā pateicas visiem brīvprātīgajiem, kā arī visām iesaistītajām pusēm, kas piedalījās vai vienkārši neiebilda pret sacensību organizēšana un visus aicina sacensību garā baudīt Dzirciema skaistumu. Sacensību trase ir gatava uzņemt ap 100 dalībnieku, kas, kā izskatās, arī realizēsies un dalībnieku starpā būs iespēja vērot Latvijā pazīstamus braucējus.