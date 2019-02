«Ekselences balvu» saņem Zemgales vidusskolas bioloģijas skolotāja

19. februārī Latvijas Universitātē tika pasniegta «Ekselences balva». Tā ir izveidota pēc uzņēmēju iniciatīvas, un to piešķir, novērtējot inovatīvus un izcilus skolotājus.

«Ekselences balvu» bioloģijā ieguva Zemgales vidusskolas skolotāja Sintija Valucka (Zemgales vidusskola), fizikā – Jānis Bukins (Siguldas Valsts ģimnāzija), ķīmijā – Linda Kovaļevska (Mārupes vidusskola), matemātikā – Sanita Balanda (Rīgas Hanzas vidusskola), ekonomikā – Līga Lagzdkalne (Mārupes vidusskola).

Apbalvošanas ceremonijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra, ka «Ekselences balva» ir lieliska iespēja pateikt paldies skolotājiem, un augsti novērtēja to, ka arī inženierzinātnēs, dabaszinātnēs ikviens skolotājs meklē mūsdienīgu pieeju un jaunas metodes, kā ieinteresēt skolēnus mācīties, kā atrast skolēnu talantus un tos attīstīt, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Uzņēmējs Normunds Bergs akcentēja, ka no uzvarētājiem sagaidām spēju iedvesmot arī savus kolēģus tiekties uz izcilību, jo, tikai mācoties cits no cita, mēs kļūstam spēcīgāki. Naudas balvas katram fināla dalībniekam nodrošināja Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS «Swedbank», AS «Latvijas valsts meži», «Accenture» Latvijas filiāle, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, dāvanas bija sarūpējis SIA «Lielvārds».