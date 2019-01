Dejotāji sāk gatavoties pilsētas svētkiem

Soli pēc soļa, zīmējumu pēc zīmējuma – un tā ar neskaitāmiem atkārtojumiem aizvadītajā sestdienā Tumes kultūras namā Tukuma deju apriņķa deju kolektīvu dalībnieki mācījās gaidāmo Tukuma pilsētas svētku «Precību spēles» repertuāra dejas.

Kā stāstīja deju apriņķa virsvadītāja Zanda Mūrniece, 14. jūlija koncertam, kurā dziedās kori un dejos Tukuma un citu novadu dejotāji, kopā režisoru Juri Joneli un mūziķi Katrīnu Dimantu tiek veidota īpaša deju programma: “Dejas, kopskaitā 16, ir manis atlasītas, lai visu vecumu un kvalitātes grupu dejotāji varētu pilnasinīgi «Precību spēlēs» izdejoties. Šobrīd mēs strādājam ar dejotājiem jau zināmām horeogrāfijām, kuras publika ir iemīlējusi, bet taps arī jaundarbi, lai aizpildītu tās vietas koncertā, kurā neatradām piemērotas dejas no jau zināmajam. Redzēsim, vai pēc šī koncerta jaundarbi iedzīvosies. Kopā ar Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures dejotājiem dejos arī A grupas kolektīvi – tautas deju kolektīvs «Zālīte» no Jūrmalas un tautas deju ansamblis «Svīta», savukārt šo grupu stiprinās TDA «Liesma» no Rīgas un «Jaunība» no Jelgavas.”

