Cīņā ar kapu konteineru piekrāmētājiem

21. novembrī Tukuma pilsētas konsultatīvās padomes sēdes darba kārtībā bija jautājums par kapu saimniecību un atkritumu savākšanu. Sēdē piedalījās SIA «Clean R» darbu vadītāja Gita Lāce, domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns, izpilddirektore Dace Lebeda un Tukuma novada domes komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis un citi domes speciālisti.

Kā atzina padomes pārstāvji, lielākā problēma, kuru pamanījis vai katrs, ir kapu konteineros samestie sadzīves atkritumi. Īpaši “riskantas” ir tās vietas, kur ērti var piebraukt ar auto, un šādas vietas ir arī kapsētās.

Ģ. Ruģelis atzina, ka būtu jāstrādā ar ģimeni, jāizglīto skolēni un sabiedrība kopumā, jo nekā citādi nevarēs tikt galā ar tiem, kas uz kapiem aizved būvgružus, aizved visu to, ko ieguvuši, iztīrot šķūnīšus, pagrabus, garāžas utt.: “Pirmais solis šajā virzienā jau ir sperts, un ir rezultāti šķiroto atkritumu laukumos, kas tieši tāpat kā kapu konteineri, reizēm pazuda sadzīves atkritumu maisiņos un pat kaudzēs. Mums ir neskaitāmas fotogrāfijas, kurās ir fiksēta situācija, un pieņēmām lēmumu iegādāties pārvietojamās kameras, lai noķertu vainīgos. Un tas arī nes rezultātus. Nākamā gada budžetā ceram paredzēt līdzekļus vēl kādu kameru iegādei. Mēs arī strādājam ar skolēniem, iesaistot bērnus Lielajā talkā, kuras ietvaros viņi kopa ar kapiem piegulošās teritorijas, bet šādas talkas notiek vienreiz gadā.” Arī konsultatīvās padomes pārstāvji atzina, ka ir gatavi doties uz skolām un informēt bērnus par to, ka ir svarīgi šķirot atkritumus un neizmet to uz ielas, autobusu pieturās un arī kapos.

Vēl viens no risinājumiem, kā atzina Ģ. Ruģelis, ir ziemā noņemt lielos kapu konteinerus, ko apsaimniekotājs dara jau katru gadu: “Mēs šos konteinerus, kas kopumā bija ap 20, aizvācām no visiem kapiem, izņemto Ozoliņu kapus, kur notiek aktīvākie apbedījumi. Citos kapos tiek veidotas kaudzes, kuras mēs regulāri aizvedam, taču nav nekādas vajadzības pēc konteineriem. Mēs sekojam šai situācijai līdzi, un tās vietas, kur rodas kādas problēmas, sakārtojam.”

Gita Lāce skaidroja, ka uzņēmums sakopj visas tās teritorijas, kas ir paredzētas ar Tukuma novada domi noslēgtajā līgumā, un arī pēc atsevišķa pieprasījuma, taču darba visās šajās vietās esot daudz, jo arī atkritumu esot ļoti daudz.

