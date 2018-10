Bērnudārzā «Taurenītis» konstatēts stafilokoks

Jau vēstījām par 18. oktobrī konstatēto saslimšanu bērnudārzā «Taurenītis», kur bērni un arī pieaugušie bija sūdzējušies par sliktu pašsajūtu un vemšanu. Par notikušo tika ziņots Pārtikas un veterinārajam dienestam un Slimību profilakses un kontroles centram, kas 19. oktobrī bērnudārzā bija veikuši pārbaudes un noņēmuši analīzes.

Ceturtdien, 25. oktobrī, kļuva zināmi zinātniskajā institūtā «Bior» veikto analīžu rezultāti. Kā skaidroja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģe Rita Korotinska, noņemtajiem paraugos analīzes apstiprina pārtikas toksisko infekciju, kuru izraisījis stafilokoks aureus (Staphylococcus aureus), tāpēc arī simptomi bijuši tikai vienu vai lielākoties divas dienas, un cilvēki to viegli pārslimojuši: “Šī slimība neatstāj sekas, taču arī turpmāk ikdienā ir svarīgi ievērot personīgo higiēnu un, galvenais, mazgāt rokas.”

Vaicāta, kas ir bijis inficēšanās avots, epidemioloģe skaidroja, ka pēc veiktajām analīzēm secināms, ka inficēšanās avots ir pārtika, kas ir tikusi nepareizi uzglabāta vai arī pagatavota, un vislielākais mikroorganismu pieļaujamo normu pārsniegums bijis saldajā ēdienā. Vēl interesējāmies, kādā veidā bijis iespējams ar šo pārtikas toksisko infekciju inficēties, R. Korotinska skaidroja, ka stafilokoks aureus ir patogēns mikroorganisms, kas dzīvo cilvēka organismā un noteiktos apstākļos vairojas un sāk izdalīties ārējā vidē: ‘Tas notiek, piemēram, ja cilvēkam ir stomatīts, kariess, brūces, furunkuļi utt., un tādā veidā var tikt piesārņoti pārtikas produkti. Taču, lai izdalītos toksīni, nepieciešama silta un mitra vide. Ja produkts bija piesārņots, bet to pareizi uzglabāja +2-+6 grādos, baktērijas nevairojas un toksīni neveidojas, taču tā kā ēdiens tika uzglabāts neatbilstošā – istabas temperatūrā, izdalījās toksīni un notika saindēšanās.” Vaicāta, ja infekcijas avots ir bijis cilvēks, vai viņš joprojām var būt slimības izraisītājs, R. Korotinska skaidroja, ka cilvēks var būt nēsātājs pat bez simptomiem, tāpēc pārtikas aprites darbiniekiem ir ļoti jāuzmanās – ja ir brūces, furunkuļi, nav ieteicams strādāt ar pārtiku; ja ir kādas problēmas rokām, jālieto vienreizējie cimdi; ja ir angīna, iesnas, klepus, ir jālieto maskas. Un, pats galvenais, ir ievērot temperatūras režīmu, lai ēdieni nestāvētu siltumā, jo šim mikrobam siltums ļoti patīk. Tas attiecas arī uz ēdiena gatavošanu mājās.”

Pārtikas bloks bērnudārzā – uz laiku slēgts

Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldes vecākais pārtikas inspektors Guntis Melngailis stāstīja, ka ir saņemta informācija no SPKC par 19. oktobrī noņemto ēdienu un virsmu nomazgājumu paraugiem, un, izvērtējot šo informāciju, pieņemts lēmums apturēt pārtikas bloka darbību bērnudārzā: “Saņemtie rezultāti liek izdarīt secinājumus par ēdiena gatavošanas higiēnu un, iespējams, arī temperatūras režīmu neievērošanu ēdienu gatavošanas posmā, tāpēc uzņēmumam uzdots veikt papildus mazgāšanas un dezinfekcijas pasākumus. Bērnudārzā ēdināšanu nodrošinās tas pats uzņēmums, tikai ēdienu piegādās no citas iestādes.” Vaicāts, kad ēdināšanas bloks varēs atsākt darbu, G. Melngailis skaidroja, ka pēc veiktajiem pasākumiem ēdināšanas blokā tiks ņemtas analīzes, lai redzētu veikto pasākumu efektivitāti, un tad arī tiks pieņemts lēmums par turpmāko pārtikas bloka darbību: “Uzņēmums darbības jau ir uzsācis – sācis inventāra nomaiņu un jau organizē ēdiena piegādes no citas iestādes. Bērnudārza atbildīgā personai ir saņēmusi rekomendācijas veikt papildus dezinfekcijas pasākumus grupiņās, kur notiek ēdiena sadale – apstrādājot gan telpas, gan inventāru.” Vēl interesējāmies, vai gadījumā, ja pie vainas ir bijis kāds pārtikas produkts, vai saslimšana nav iespējama vēl kādā iestādē, G. Melngailis skaidroja, ka izejvielu piesārņojums nav konstatēts: “Piesārņojums ir konstatēts gatavajā pārtikas produktā, ko izgatavo uz vietas šajā pārtikas blokā, līdz ar to, tas varēja rasties darba procesā.”