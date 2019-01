Atrasts Kandavas komunālās saimniecības vadītājs

Pagājušā nedēļā, 25. janvārī, iztaujājām Kandavas novada domes priekšsēdētāju Ingu Priedi par šīs brīža aktualitātēm. Viena no tām – noslēdzies konkurss uz vakanto komunālās saimniecības vadītāja amatu.

Pirmais konkurss, ko pašvaldība izsludināja vēl pagājušā gada nogalē, noslēdzās bez rezultātiem – komisijas izvēlētais pretendents no piedāvājuma atteicās . Savukārt pieteikšanās atkārtotajam konkursam noslēdzās 21. janvārī. “Bija pieteikušies trīs pretendenti. Uz intervijām uzaicinājām divus – tos, kuriem bija visaugstākais punktu skaits. Gala rezultātā komisijas vienbalsīgi lēma šo amatu piedāvāt Dzintaram Rušmanim no Kuldīgas, kurš jau šobrīd strādā komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas jomā. Ir ļoti zinošs un ne tikai par konkrētā amata pienākumiem, bet bija sagatavojies un zināja pastāstīt arī par situāciju Kandavas novadā kopumā – bija noskaidrojis gan to, kāds ir budžets, gan demogrāfiskā situācija u.tml. No 50 iespējamiem, viņš ieguva 44,2 punktus.”

Oficiāli darbu jaunais uzņēmuma vadītājs uzsāks jau 4. februārī.

Vairāk lasies otrdienas, 29. janvāra, laikrakstā ŠEIT=>