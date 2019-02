Aicina tīrīt māju jumtus

Tā kā sniegs te vienubrīd pakūst, bet citu brīdi – sasnieg no jauna, Tukuma novada dome aicina ēku īpašniekus notīrīt māju jumtus, īpaši tos, kur sniegs visbiežāk mēdz sakrāties un pats no jumta nenoslīd.

Kā novērojām pirmdienas, 4. februāra, rīta pusē, vēl pirms veikala atvēršanas, vīri sniegu tīrīja no tirdzniecības centra Pasta ielā 14 ēkas jumta un lika to norobežotā kaudzē blakus veikala ieejai. Savukārt, izvaicājot māju apsaimniekotājus, noskaidrojām, ka SIA «Tukuma namu» apsaimniekotajām mājām vēl nav bijusi vajadzība tīrīt jumtus, taču sniega kārtas biezums, ka skaidroja uzņēmuma vadītājs Uldis Eglītis, tiekot regulāri kontrolēts. Savukārt SIA «Jauntukums» valdes locekle Diāna Bahmate skaidroja, ka mājām Telegrāfa ielā 15 un Telegrāfa ielā 6 jumti tīrīti pagājušajā piektdienā: “Kā šīm mājām, tā arī mājai Aviācijas ielā 1, ir plakanie jumti, kas savu laiku ir nokalpojuši un būtu jāmaina, taču, lai to izdarītu, iedzīvotājiem būtu jāpieņem lēmums par apsaimniekošanas maksas palielināšanu, jo mājām tāda uzkrājuma, lai nomainītu jumtu, nav. Līdz tam mēs cenšamies sniegu notīrīt, lai mitrums nenonāktu dzīvokļos.”

Tikmēr iedzīvotājus aicinām būt uzmanīgiem, un, ejot pa pilsētu, savu reizi pamest skatienu augšup, lai izvairītos no krītoša sniega un nereti arī ledus.