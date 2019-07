Aicina sargāt bērnus no svešiniekiem internetā

Ar katru gadu Valsts policijā pieaug reģistrēto iesniegumu skaits par noziedzīgo nodarījumu pret personu tikumību un dzimumneaizskaramību tiešsaistē. Arvien biežāk tiek izmeklēti noziegumi, kur pieaugusi persona interneta vidē ir seksuāli izmantojusi mazgadīgu vai nepilngadīgu bērnu. Lai veicinātu plašāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību, mazinātu dzimumnoziegumus internetā un sekmētu iespējamo cietušo personu atpazīšanu, Valsts policija ir uzsākusi informatīvu akciju bērnu vecākiem «Izeja no vardarbības – escape» par nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību internetā.

Saskaņā ar Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas datiem 2019. gada pirmajā pusgadā no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību ir cietuši 86 bērni, savukārt pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos – 101 bērns. Daļa no šiem noziegumiem ir veikti interneta vidē, kas skaidrojams ar brīvu pieeju internetam dažāda vecuma personām, interneta tehnoloģiju straujo attīstību un dažādu aplikāciju piedāvātajām iespējām.

“Riskam ciest no dzimumnoziegumiem tiešsaistē galvenokārt pakļauti bērni vecumā līdz 16 gadiem. Tas skaidrojams ar bērnu nepietiekamo spēju izvērtēt apdraudējuma riskus, kuri var rasties, komunicējot ar dažādām personām internetā. Bērni, kuri cietuši no dzimumnoziegumiem tiešsaistē, bieži izjūt dažādas emocionālas reakcijas, kā, piemēram, apjukumu, bailes, kaunu un vainas sajūtu, kas bieži ir arī iemesls, kādēļ bērni izvēlas nestāstīt par piedzīvoto dzimumnoziegumu. Nozīmīga loma ir bērna vecākiem, jo viņu attieksme ietekmē, kā bērns jutīsies pēc piedzīvotā noziedzīgā nodarījuma,” uzsver Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas galvenā inspektore – psiholoģe Dace Landmane, “svarīgi, lai bērns, kurš cietis no dzimumnozieguma, saņem atbalstu un izpratni no vecāku puses. Adekvāta un saprotoša vecāka reakcija palīdz bērnam mazināt negatīvās emocijas un pārvarēt iespējamā noziedzīgā nodarījuma radītās sekas, kā arī iedrošina viņu izstāstīt par notikušo, tādējādi palīdzot policijai daudz ātrāk izmeklēt noziegumu.”

Informatīvajā akcijā «Izeja no vardarbības – escape» Valsts policija ir izstrādājusi informatīvu materiālu vecākiem, lai spētu atpazīt un pasargāt bērnu no dzimumnozieguma interneta vidē. Lūk, septiņas pazīmes, kas var liecināt, ka bērns cieš no seksuālas vardarbības internetā: