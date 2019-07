Kā būt ar Sekļa ezeru?

Sekļa ezera ceļa rekonstrukcija, nekārtības pie Sivēnzera, Melnezera statuss un Viesatu dabas taka – par šiem un vēl citiem jautājumiem Tukuma novada domē notika tikšanās ar VAS «Latvijas valsts meži» Zemgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Jāni Zitānu.

Par Sekļa ezeru – atskats vēsturē

Domes priekšsdēdētāja vietnieks Arvīds Driķis, nedaudz atskatoties pagātnē, izstāstīja, kāda bijusi šī ezera apsaimniekošanas vēsture: “Jautājums par ezera apsaimniekošanu gadiem ilgi ir bijis smags jautājums – vēl no pagasta padomes laikiem. Teritorija apkārt ezeram ir Latvijas valsts mežu īpašums, bet pats ezers ir mētāts no pagasta pie nomniekiem un atpakaļ un tad atkal pie Latvijas valsts mežiem. Senākā pagātnē ezera apsaimniekojuši uzņēmēji – Andrejs Joksts, Rabkevičs, cenšoties labiekārtojot apkārtni, taču laika pārbaudi šie centieni nav izturējuši. Problēmas bijušas arī elektrības pieslēguma dēļ – pie ezera tāda neesot, bet ievilkt elektrību vairāku kilometru garumā būtu ļoti dārgi, bet bez elektrības nomniekiem būtu grūti piedāvāt kādus pakalpojumus. Epizodiski cilvēki uz šo vietu ir braukusi, taisījuši piknikus, ballītes un reizēm arī nomazgājuši automašīnas, kā arī aiz sevis atstājuši atkritumus. Protams, interesentiem vienmēr ir bijusi vēlme tur makšķerēt. Pēdējoreiz, kad tikāmies ar Latvijas valsts mežiem un kad bija saņemti pārmetumi no iedzīvotājiem, saruna bija tāda, ka Latvijas valsts meži savus ceļus atjauno pēc plāna, un tagad šis darbs arī notiek.”

Ja kāds gribētu apsaimniekot, uzņēmums ideju izvērtētu

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans atzina, ka būtu svarīgi ezeru apsaimniekot, iespējams, atrodot kādu privāto uzņēmēju, kas kaut ko tādu vēlētos darīt, taču ir jāsaprot, kādas būtu viņa likumīgās iespējas to šajā vietā darīt. J. Zitāns skaidroja, ka Sekļa ezerā ir noteiktas publiskās zvejas tiesības atbilstoši Civillikumam un līdz ar to būtu jātiek skaidrībā, kā šāds nomas līgums uz šo nosacījumu atsauktos: “Bet ja kāds interesents būtu, kas kaut ko pie ezera gribētu darīt, mēs noteikti šādu priekšlikumu izvērtētu, protams, pirms tam izvērtējot, vai ezera apkārtnē nav kādu aizsargājamu un saudzējamu vietu, kas būtu īpaši jānorobežo. Tātad – ja cilvēkam ir savs redzējums, ja pašvaldībai nav iebildumu un ja tas nerada problēmas atpūtniekiem, bet tieši otrādi – uzlabo šo atpūtu, mēs esam gatavi par to runāt.” Vaicāts, vai Latvijas valsts mežiem saistībā ar šo ezeru ir kādas ieceres, uzņēmuma pārstāvis skaidroja, ka uzņēmumam šai teritorijai nav izstrādāts konkrēts apsaimniekošanas plāns un arī šobrīd tur nav izveidota tūrisma vai atpūtas vieta – tāda arī neesot plānota. Vēl J. Zitāns interesējās par tiem gadījumiem, kad uz piebraucamajiem ceļiem tikušas izbērtas smilts kaudzes vai pat izrakti grāvji, bet uzņēmumam neesot informācijas par to, kas un kad to būtu darījis. L. Legzdiņa skaidroja, ka ar šādām grants kaudzēm un izraktiem grāvjiem kādreizējie apsaimniekotāji bija cīnījušies ar to, lai ar mašīnām iedzīvotāji nebrauktu ezerā, kā to nereti bija ieraduši darīt, bet tas bijis ļoti, ļoti sen. Vaicāts, vai uzņēmums nav plānojis uzlikt atkritumu urnas pie ezera, J. Zitāns skaidroja – ja šī teritorija vietējiem iedzīvotājiem ir aktuāla, tad iespējams vienoties par to, ka mēs kā uzņēmums uzturam piebraucamos ceļus, bet pašvaldība varētu parūpēties par atkritumu savākšanu.

Ceļu rekonstruē

Redakcija neilgi pirms šis tikšanās bija saņēmusi lasītāja jautājumu, kurā tas interesējas, kādi darbi Sekļa ezera apkaimē tiek plānoti, jo uzsāktie rakšanas un izliktas aizlieguma zīmes neļaujot piekļūt ezeram. J. Zitāns skaidroja, ka ir uzsākta šī ceļa, kas no Engures šosejas ved līdz Sekļa ezeram, rekonstrukcija un tāpēc uz būvdarbu laiku šis ceļš ir norobežots. Šī gada laikā ir plānots ceļu pārbūvēt, bet līdz tam šīs neērtības ir jāpiecieš – ja uz ceļa strādā ekskavators un ja turpat brauc pašizgāzēji, tad cilvēkam tur vairs nav droši pārvietoties. Un vēl bija plānots pārbūvēt to ceļu, kas uz ezeru iet no Vecmoku puses.

Vaicāts, vai šīs ceļš tiek atjaunots tāpēc, ka šajā vietā plānotas jaunas cirsmas, latvijas valsts ceļu pārstāvis skaidroja, ka ciršanas darbi plānoti visā Latvijas teritorijā, taču par šo vietu konkrētus darbus vai termiņu nenosauca.

